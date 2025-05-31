Дебоширящую пьяную пассажирку сняли с поезда по пути в Кокшетау

По сообщению пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел в пассажирском поезде сообщением «Кызылорда-Кокшетау».

— На станции Сарышаган по акту начальника поезда транспортными полицейскими была снята с маршрута 38-летняя жительница города Сатпаева, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, мешала другим пассажирам и нарушала общественный покой. Освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения, — сообщили в ведомстве.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство пассажирку привлекли к ответственности. Как выяснилось, это уже не первое ее нарушение общественного порядка.

Всего с начала года полицейскими на транспорте предотвращено 38568 административных правонарушений, из них 2791 факт — распитие спиртных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения, 273 факта — мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что КТЖ уволило проводников за незаконную продажу мест и курение в поезде.