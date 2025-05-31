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    09:12, 31 Май 2025 | GMT +5

    Дебоширящую пьяную пассажирку сняли с поезда по пути в Кокшетау

    Женщина привлечена к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дебоширящую пьяную пассажирку сняли с поезда по пути в Кокшетау
    Фото: ДП на транспорте

    По сообщению пресс-службы департамента полиции на транспорте, инцидент произошел в пассажирском поезде сообщением «Кызылорда-Кокшетау».

    — На станции Сарышаган по акту начальника поезда транспортными полицейскими была снята с маршрута 38-летняя жительница города Сатпаева, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, мешала другим пассажирам и нарушала общественный покой. Освидетельствование показало среднюю степень алкогольного опьянения, — сообщили в ведомстве.

    За появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство пассажирку привлекли к ответственности. Как выяснилось, это уже не первое ее нарушение общественного порядка.

    Всего с начала года полицейскими на транспорте предотвращено 38568 административных правонарушений, из них 2791 факт — распитие спиртных напитков или появление в общественном месте в состоянии опьянения, 273 факта — мелкое хулиганство.

    Ранее сообщалось, что КТЖ уволило проводников за незаконную продажу мест и курение в поезде.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Поезда Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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