Дебиторская задолженность столичных предприятий составила более 40 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и дорожно-транспортной отрасли города Нур-Султана образовалась дебиторская задолженность на сумму более 40 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления финансов города Нур-Султана Алиби Жумаев на совместном совещании маслихата с ревизионной комиссией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 января 2022 года дебиторская задолженность составила 45 млрд 291 млн тенге. На 1 июля из дебиторской задолженности прошлых лет погашено 4 млрд 625 млн тенге. Из них 900 млн тенге возвращено управлению строительства, 165 млн тенге - управлению транспорта, 3 млрд 85 млн тенге - управлению ГСМ», - уточнил Алиби Жумаев.

Согласно озвученным данным, по состоянию на 1 июля объем дебиторской задолженности, оставшейся за предыдущие годы, составил 40 млрд 666 млн тенге.

«Формирование данной дебиторской задолженности обусловлено несколькими моментами. 21 млрд тенге, или 51% дебиторской задолженности, сформированы из компенсаций, которые должны были быть выплачены заранее по многолетнему контракту. 19 млрд 455 млн тенге, или 47%, вызваны неисполнением решения суда о выплате долга», - пояснил руководитель управления.