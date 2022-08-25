Дебиторская задолженность CTS перед акиматом достигла 8,8 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дебиторская задолженность компании CTS перед акиматом города Нур-Султана достигла 8,8 млрд тенге. Об этом сообщил на совместном заседании столичного маслихата и ревизионной комиссии руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Жансултан Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день дебиторская задолженность нашего управления составляет около 23,2 млрд тенге. Из них 8,5 млрд тенге возникли по цессионному контракту. Данная задолженность была накоплена по лизингам на приобретение автобусов во время хозяйственной деятельности компании CTS. По данному пункту существует два медиативных соглашения. До 2027 года они обязаны погасить задолженность», - сообщил Жансултан Сапарбаев.

Согласно озвученным данным, на балансе данного управления уже в этом году сформировалась дебиторская задолженность на сумму более 10 млрд тенге.

«Кроме того, имеется и дебиторская задолженность на 4,4 млрд тенге. По ней мы заключили меморандум с ТОО «Судебный исполнитель». Кроме того, уже в этом году сформирована дебиторская задолженность в размере 10 млрд 400 млн тенге. Она возникла в связи с выплатой предприятиям аванса по текущим работам», - добавил Жансултан Сапарбаев.