УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Публичные дебаты среди участников праймериз проходят в Уральске ежедневно. В первых дебатах свои предвыборные программы представили Мержан Абилхас, Айнур Арыстананова, Айгерим Ералиева, Медхат Камбетов, Шаттык Утебалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Порядок выступлений определился методом жеребьевки, участники последовательно ознакомили присутствующих с тем, каким видом деятельности занимаются. Необходимо отметить, что участники праймериз перед участием в дебатах встречаются с населением, чтобы узнать, какие темы и проблемы их беспокоят больше всего.

Выступающие затронули обширную тематику, касающуюся почти всех сфер современной жизни. Обсуждались вопросы льгот для многодетных семей, системы образования, поддержки предпринимательства, развития экономики. Еще одной немаловажной социальной темой, затронутой на дебатах, стало поднятие престижа рабочих профессий, поддержка людей с особыми потребностями.

Всех участников дебатов объединяет общая цель – создание условий для улучшения качества жизни и благосостояния жителей региона, в том числе – эффективный контроль за исполнением экономических и социальных программ развития областного центра.

«Устная политическая дискуссия проводилась в два раунда, общей продолжительностью около 90 минут. На первом этапе участники праймериз делились видениями решений разных проблем по развитию региона. Далее дискуссия перешла в формат «вопрос-ответ». С записью дебатов можно ознакомиться в социальных сетях», – отметили в пресс-службе областного филиала партии «Nur Otan».

Понаблюдать за политической дискуссией, а также поддержать участников праймериз пришли партийцы – представители общественных организаций, молодежных объединений.

Напомним, всего по областному центру зарегистрированы 108 кандидатов праймериз. Каждый из них распределен по группам, в которой насчитывается от 4 до 6 человек.