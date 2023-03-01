Дебаты: AMANAT рассматривает каждый вопрос не с позиции популистских лозунгов, а в социально-экономической плоскости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия AMANAT рассматривает каждый вопрос не с позиции просто популистских лозунгов, а в социально-экономической плоскости. Об этом в ходе дебатов в прямом эфире национального телеканала Qazaqstan заявил исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предвыборная программа партии AMANAT была написана вместе с народом. Мы до этого объездили всю страну и напрямую встретились почти с 1 млн граждан. В ходе встречи мы своими глазами увидели высокие цены внутри страны, проблему безработицы и то, как некоторые семьи живут на зарплату всего лишь одного человека. Конечно, такие проблемы существуют в нашей стране. Но, я считаю, что решить эти вопросы может только партия AMANAT . Все вопросы мы всегда рассматриваем не с позиции просто популистских лозунгов, а с социально-экономических позиций. Прежде всего, как партия AMANAT мы намерены искоренить несправедливость. Я считаю, что мы должны не допускать олигополии и все вопросы обсуждать совместно. Коррупция должна быть полностью устранена. Также мы должны участвовать в повышении доходов каждой семьи, каждого гражданина. Для этого мы должны установить достойную заработную плату. Вместе с тем, мы откроем 100 новых предприятий», - сказал секретарь партии.

Он также отметил, что каждый человек должен находиться под опекой государства.

«Социальная помощь гражданам будет увеличена в 2,5 раза. Мы принимаем участие в вопросе снижения пенсионного возраста каждого гражданина, в том числе работающих в тяжелой промышленности. В Казахстане каждый ребенок должен быть счастлив. Наши дети должны быть 100-процентно обеспечены детскими садами. Надо кардинально ликвидировать аварийные, трехсменные школы. Кроме того, мы предоставляем молодым людям новые возможности. Во-первых, мы обеспечим работой 1,5 млн молодых людей. Во-вторых, увеличим студенческую стипендию в два раза. Решаем принципиально вопрос с обеспечением общежитий для учащейся молодежи. Таким образом мы оказываем большую помощь молодым людям», - подчеркнул Елнур Бейсенбаев в ходе дебатов.

Сегодня состоялись дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК. Дебаты прошли в прямом эфире национального канала Qazaqstan.

В дебатах приняли участие Елнур Бейсенбаев из партии «AMANAT», Жигули Дайрабаев из народно-демократической партии «Ауыл», Сырымбек Тау из партии «Respublica», Асхат Асылбеков из «Народной партии Казахстана», Азаматхан Амиртаев из партии зеленых «Байтақ», Берик Дюсембинов из демократической партии «Ақ жол» и Нурлан Ауесбаев из Общенациональной социал-демократической партии.