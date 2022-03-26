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Дебатный турнир среди студентов стартовал в столице

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2022, 17:45
Дебатный турнир среди студентов стартовал в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Традиционный дебатный турнир стартовал среди студентов высших и средних специальных учебных заведений Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«NUR-SULTAN DEBATE CUP-2022» – один из масштабных проектов КГУ «Астана жастары». Его цель – развитие конкурентоспособности, личностного роста и лидерских способностей молодежи.

«У нас дебаты проходят в традиционном формате. В главном корпусе Евразийского национального университета состоялась церемония открытия 5 сезона соревнований среди студентов. В этом году в дебатных играх примут участие студенты 16 вузов и 35 средних учебных заведений столицы. Из года в год ряды участников увеличиваются, и все больше студентов интересуются дебатами, открывая для себя новые горизонты для саморазвития», - поделилась руководитель отдела КГУ «Астана жастары» Арайлым Сапарали.

Турнир охватывает темы вакцинации, роли молодежи в новом Казахстане, снижения пенсионного возраста для женщин, 30-летия государственных символов, 100-летияьМаншук Маметовой и другие.

Дебатные игры проводятся в период с февраля по ноябрь.

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