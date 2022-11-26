ДЧС ВКО рекомендует населению оставаться дома

26 Ноября 2022, 22:00

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - По информации восточноказахстанского филиала «Казгидромет» на большей части региона сохраняются низкие температуры воздуха, метель, ветер. В горных районах –наблюдается лавинная опасность. Населению необходимо соблюдать правила безопасности. Воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Перед самым выездом уточняйте дорожную обстановку – это можно сделать, скачав мобильное приложение «Дармен». Также о состоянии дорог республиканского значения можно уточнить по телефону 26-28-08, областного – 57-42-52. Призываем водителей не рисковать и перенести выезд за пределы региона до улучшения обстановки. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «112», - говорится в сообщении ДЧС.

Как ранее сообщалось, сегодня из-за обильных осадков и сильного ветра на автодороге «Өскемен-Алтай» на 65 км закрытой трассы самопроизвольно сошла снежная лавина, общим объемом 2300 куб.м. Ведутся работы по очистке трассы.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане начался лавиноопасный период. Обычно он продолжается с ноября по апрель. На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км автомобильных дорог, 15 км из которых являются дорогами республиканского значения, 78 км дорог - областного значения.