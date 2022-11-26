Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

ДЧС ВКО рекомендует населению оставаться дома

26 Ноября 2022, 22:00
ДЧС ВКО рекомендует населению оставаться дома

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - По информации восточноказахстанского филиала «Казгидромет» на большей части региона сохраняются низкие температуры воздуха, метель, ветер. В горных районах –наблюдается лавинная опасность. Населению необходимо соблюдать правила безопасности. Воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Перед самым выездом уточняйте дорожную обстановку – это можно сделать, скачав мобильное приложение «Дармен». Также о состоянии дорог республиканского значения можно уточнить по телефону 26-28-08, областного – 57-42-52. Призываем водителей не рисковать и перенести выезд за пределы региона до улучшения обстановки. При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните «112», - говорится в сообщении ДЧС.

Как ранее сообщалось, сегодня из-за обильных осадков и сильного ветра на автодороге «Өскемен-Алтай» на 65 км закрытой трассы самопроизвольно сошла снежная лавина, общим объемом 2300 куб.м. Ведутся работы по очистке трассы.

Ранее сообщалось, что в Восточном Казахстане начался лавиноопасный период. Обычно он продолжается с ноября по апрель. На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км автомобильных дорог, 15 км из которых являются дорогами республиканского значения, 78 км дорог - областного значения.


Теги:
Новости по теме
Гололед и резкое похолодание - ДЧС обратился к алматинцам
Лавина сошла на дорогу в ВКО
Учения по «спасению» людей на дорогах в зимний период провели в Костанае
Читайте также
Гололед и резкое похолодание - ДЧС обратился к алматинцам
Лавина сошла на дорогу в ВКО
В Астане и Алматы будут неблагоприятные метеоусловия 26 ноября
Похолодание ожидается на большей части Казахстана
Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана
Непогода в Астане: кружки, секции и факультативы переведут в дистанционный формат
Воздержаться от дальних поездок рекомендуют жителям СКО
Метель и плохая видимость: в четырех областях закрыты участки трасс
Новости партнеров
Популярное
1 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
2 Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу
3 Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
4 Как проходит «обкатка танками» солдат в казахстанской армии
5 Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане

Лента новостей