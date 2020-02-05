ДЧС столицы призвал жителей частного сектора провести очистку территории от снега

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС города Нур-Султана призвал представителей обслуживающих компаний жилых комплексов (КСК) и административных зданий (бизнес-центры, ТРЦ), а также владельцы частных жилых домов провести своевременные противопаводковые мероприятия на прилегающей территории, участке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«Представителям жилых комплексов и административных зданий рекомендуем произвести очистку крыш и козырьков кровли подъездов от снега и наледи, а также произвести очистку пешеходной и тротуарной дороги придомовой и прилегающей территории.

Жителям частных жилых домов рекомендуем произвести очистку снега с территории дома с дальнейшим выносом на обочину проезжей части, для последующей механизированной уборки. Эти мероприятия позволят снизить возможность возникновения подтопления участков», - отметили в департаменте.

Также в департаменте по чрезвычайным ситуациям г. Нур-Султан информирует, что 6 февраля объявлено штормовое предупреждение ожидается гололед, ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с, вероятность шторма 85-90%.