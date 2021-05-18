ДЧС обратился к астанчанам в связи с началом купального сезона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана Есен Байыров в связи с началом купального сезона с 1 июня обратился к жителям и гостям столицы. Он призывает горожан купаться в тех местах, где разрешено, не оставлять детей без присмотра и при чрезвычайной ситуации обращаться в 112. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежегодно фиксируется тенденция увеличения количества несанкционированных мест купания. В 2018 году их было 12, сейчас увеличилось на 20 мест. Основной причиной является недостаточное количество и удаленность разрешенных городских пляжей, строительство новых жилых массивов, многоэтажных домов вдоль акваторий города, а также увеличение численности населения. С мая месяца с акиматом города проводится установка запрещенных знаков, информационных стендов. Установлено 60 знаков, 14 стендов. Вручены информационные письма владельцам зон отдыха. Также всего на реке Есиль будут установлены 90 запрещающих знаков, 30 информационных стендов, 20 плавающих буйков», - рассказал на онлайн-брифинге Есен Байыров.

По его словам, сотрудниками департамента проводится работа по профилактике, вопросам безопасности на воде. Особый акцент в таких работах будет сделан на жилых массивах, расположенных ближе к водоему.

Отметим, что купальный сезон ежегодно открывается 1 июня. В этой связи заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана обратился к гостям и жителям столицы.

«Купаться лучше в местах социального оборудования, на пляже, в бассейнах, рядом с патрульными спасателями. Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана предупреждает: при нахождении на воде не заплывать за буйки, не купаться в нетрезвом состоянии. 80 % несчастных случаев на воде происходит по этой причине. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Рекомендуем не купаться в незнакомых местах, не использовать предметы, не предназначенные для купания: камера от автомобилей, пластиковые бутылки. При чрезвычайной ситуации звонить в 112», - добавил Есен Байыров.