ДЧС Нур-Султана предупредил об опасности штормового ветра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана сообщает, что по данным РГП «Казгидромет» 23 октября в столице ожидается ветер юго-западный с порывами 17-22 м/с, передает МИА «Казинформ».

«В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», - говорится в сообщении ДЧС.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Строительным объектам рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».

Как сообщалось ранее, на 23 октября объявлены штормовые предупреждения в семи регионах Казахстана.