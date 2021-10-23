ДЧС Нур-Султана предупредил об опасности штормового ветра
«В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», - говорится в сообщении ДЧС.
Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.
Строительным объектам рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».
Как сообщалось ранее, на 23 октября объявлены штормовые предупреждения в семи регионах Казахстана.