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08.11.2019 21:16
ДЧС Нур-Султана: как не травмироваться при гололеде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 10 ноября в столице ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан дал несколько рекомендаций пешеходам и водителям, как ездить в услових тумана и как не травмироваться при гололеде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС в Facebook.
Жителям и гостям столицы рекомендуется, ч тобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:
- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;
- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;
- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;
- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
При тумане необходимо:
- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений.
- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;
- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;
- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».
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