ДЧС Нур-Султана: как не травмироваться при гололеде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным РГП «Казгидромет», 10 ноября в столице ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан дал несколько рекомендаций пешеходам и водителям, как ездить в услових тумана и как не травмироваться при гололеде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС в Facebook.

Жителям и гостям столицы рекомендуется, ч тобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места, помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

При тумане необходимо:

- водителям следует избегать резкого торможения. Если все же приходится выезжать на трассу, в зоне тумана необходимо значительно снизить скорость, а если видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться. Также нужно обязательно включать габаритные огни и избегать внезапных маневров — обгонов и перестроений.

- пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в местах обозначенного пешеходного перехода;

- быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях;

- строительным объектам принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112».