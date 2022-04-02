ДЧС Карагандинской области перешёл на усиленный режим несения службы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На контроле ДЧС Карагандинской области находятся 158 паводкоопасных населённых пунктов. На территории региона в настоящее время серьёзных подтоплений и переливов на автодорогах не зарегистрировано. Пик ожидается с 5 по 11 апреля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, начиная с 4–5 апреля в регионе будет резкое потепление. Повышение температуры воздуха может спровоцировать подтопление ряда населённых пунктов. Об этом на брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказали начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов и начальник отдела гидрологии Карагандинского областного филиала РГП «Казгидромет» Ильяс Сейткалиев.

«В регионе ожидается резкое потепление. Ночью у нас начиная с 4–5 апреля будет плюсовая температура – от 0 до +5, а днём – от 5–10 градусов тепла. Местами, на юге области, температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла», – сказал Ильяс Сейткалиев.

На контроле ДЧС Карагандинской области находятся 158 паводкоопасных населённых пунктов, в которых проживает более 21 тысячи человек. Подверженными паводкам по-прежнему остаются районы, находящиеся в непосредственной близости от рек и водохранилищ. Это Каркаралинский, Абайский, Бухар-Жырауский и Нуринский районы.

«После обильных осадков в марте в бассейне реки Нуры наблюдается превышение средних объёмов влагозапасов на 12%. В реке Шерубай-Нура влагозапасы увеличены на 54 млн кубометров, однако этот показатель ниже средних многолетних значений на 54 %, в Кенгире запас уменьшился на 22 млн кубометров. По данным космомониторинга, 45% северной территории области остаётся под снежным покровом. В южных регионах области снега нет», – сообщил Мурат Катпанов.

С 11 марта в области проведено девять взрывных работ на реке Нура, в районе населённых пунктов Ботакара, Петровка, Жастилек, Первое Мая, Есен, Жарлы, на Самарском гидроузле, и озере Карасор, вдоль железнодорожного полотна. Планируются взрывные работы на участках рек в Нуринском и Осакаровском районах.

Очищено порядка 85% водопропускных сооружений на дорогах, 33,9 км каналов, 162 км арыков, нарезано 12 км водоотводящих траншей.

«Пик паводков ожидается с 5 по 11 апреля. Мы призываем жителей области подготовиться. Необходимо минимизировать последствия паводков, а для этого каждый житель подверженных подтоплениям населённых пунктов должен привести в порядок свои дворовые территории, расчистить их от снега, сделать отвод воды, расчистить арыки. Мы готовы оказать людям помощь. Для этого есть телефон 112, также жители могут обращаться на рабочие номера (8-7212) 43-36-36 и 43-37-37. Мы готовы к экстренному реагированию и имеем необходимую высокопроходимую технику», – напомнил Мурат Катпанов.

ДЧС области из-за предстоящих паводков переведён на усиленный режим несения службы. Работает областной противопаводковый штаб, сформированы шесть мобильных групп, в состав которых входят 313 человек личного состава, 184 единицы техники, в том числе 134 мотопомп и 31 единица плавсредств.

Мобильные группы объезжают паводкоопасные районы и ведут профилактическую работу с людьми. Кроме того, в резерве находятся подразделения семи воинских частей МЧС, Нацгвардии и Минобороны РК.

Фото: gov.kz