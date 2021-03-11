ДЧС Алматы предупредил о лавинах в горах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения информирует: в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 11 марта возможен сход снежных лавин», - обратились в Департаменте по ЧС к жителям города.

Как уточнили в ведомстве, не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Также горожан призвали быть осторожными в горах.



