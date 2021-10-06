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    09:39, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    ДЧС Алматы обратился к автовладельцам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не ставить машины под деревьями рекомендует ДЧС Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения от пятого октября 2021 года о выпадении осадков рекомендует автовладельцам не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями», - говорится в сообщении Департамента.

    Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, посоветовали автовладельцам в Департаменте по ЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Транспорт Главная Алматы
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