ДЧС Алматы обратился к автовладельцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не ставить машины под деревьями рекомендует ДЧС Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения от пятого октября 2021 года о выпадении осадков рекомендует автовладельцам не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями», - говорится в сообщении Департамента.

Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, посоветовали автовладельцам в Департаменте по ЧС.