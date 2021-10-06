09:39, 06 Октябрь 2021 | GMT +6
ДЧС Алматы обратился к автовладельцам
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Не ставить машины под деревьями рекомендует ДЧС Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения от пятого октября 2021 года о выпадении осадков рекомендует автовладельцам не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями», - говорится в сообщении Департамента.
Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, посоветовали автовладельцам в Департаменте по ЧС.