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DAZN сделал заявление об отказе «Канело» от боя с Головкиным в сентябре

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Июля 2019, 10:14
DAZN сделал заявление об отказе «Канело» от боя с Головкиным в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор стримингового сервиса DAZN Джон Скиппер высказался по поводу решения чемпиона мира в среднем весе WBA (Super)/IBF Сауля «Канело» Альвареса отказаться от проведения боя 14 сентября, пишет Sports.kz.

Ожидалось, что осенью «Канело» проведет третий поединок с Геннадием Головкиным, однако боксер решил отложить дату возвращения на ринг, объяснив это «поиском наилучшего соперника».

«Мы продолжаем работать над составлением убедительного ежегодного графика для поклонников боев. Было бы преждевременно комментировать наши планы, пока мы не доработаем оставшиеся краеугольные камни календаря на 2019 год. «Канело» чрезвычайно важен для DAZN. Его первые два боя на нашей платформе привели к значительному росту подписчиков, и мы будет рады вновь увидеть его в действии позже в этом году», — заявил Скиппер.

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