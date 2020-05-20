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DAZN официально назвал следующего соперника Головкина

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Мая 2020, 20:40
DAZN официально назвал следующего соперника Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Matchroom Boxing и руководитель платформы DAZN Эдди Хирн признался, что у польского боксера Камила Шереметы (21-0, 5 КО) есть подписанный контракт на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«В прошлом году, после своего первого боя на Madison Square Garden (против Стива Роллса — прим.) Головкин заявил, что хочет подраться с Альваресом. Однако этот бой не удалось организовать. Потом наш план, план Головкина и DAZN был таким: он дерется за вакантный титул против Сергея Деревянченко, а потом проводит обязательную защиту пояса против Камила Шереметы. Оба этих поединка были подписаны. У Шереметы есть подписанный контракт на бой с Головкиным. В идеальном мире мы хотели бы, чтобы Головкин подрался с Шереметой в августе, «Канело» с Сондерсом в сентябре, а потом, если «Канело» выиграет, трилогия состоялась бы в декабре, — сказал Хирн.


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