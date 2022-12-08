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DAZN анонсировал вечер бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев

8 Декабря 2022, 12:01
DAZN анонсировал вечер бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стриминговый сервис DAZN внес в расписание своих трансляций вечер бокса в Алматы 11 декабря, в рамках которого пройдут три титульных поединка с участием казахстанских боксеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Жанкош Тураров (25-0, 18 KO) в главном событии сразится с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 KO) за вакантный титул IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

В со-главном бою Ангелина Лукас (2-0, 1 KO) подерется с Лулу Кайаге из Танзании (8-8-4, 2 KO) за вакантный пояс чемпионки мира по версии UBO в наилегчайшем дивизионе.

Также Елхан Табынбаев (5-0, 3 КО) проведет бой против бразильца Матеуса Да Силвы (7-0, 3 КО) за вакантный титул чемпиона WBC International Silver в полутяжелом весе.

«Приготовьтесь к еще одному захватывающему вечеру высококлассных единоборств, поскольку Dream Boxing курирует лучший вечер европейских боев из Алматы, Казахстан», — отмечается в анонсе DAZN.


Фото: sports.kz


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