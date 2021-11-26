Даже во время пандемии находилась дома всего 10 дней в году – Мария Мудряк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Солистка «Астана Опера» Мария Мудряк очень скучает по родине, находясь за рубежом. Об этом артистка рассказала на встрече с журналистами в столичном театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В основном у меня гастроли по всему миру, график очень плотно расписан, но из-за пандемии, как и у всех, случился сбой в графике. Но к счастью, я все-равно выступала в этот тяжелый период. Я всегда скучаю по родине и всегда говорю, что любовь к родине иной раз сопоставима с любовью к родителям. С каждым годом ты понимаешь, что любишь ее все больше и глубже. В этот раз, когда приземлялся самолет, я видела снег, и мое сердце затрепетало еще больше, чем раньше», - призналась Мария Мудряк.

По ее словам, общаться с земляками ей удается даже в Италии.

«Я живу в Милане уже 18 лет. Сначала казахстанцев там было очень мало, сейчас община начинает немного увеличиваться. Их немного, но с некоторыми я общаюсь, есть даже павлодарцы, мои земляки. В основном общаемся в соцсетях, но иногда встречаемся, ходим вместе в кафе. Но времени очень мало, даже в Милане я нахожусь очень редко. Даже во время пандемии я находилась дома всего 10 дней в году. Остальное время я была в разъездах», - отметила артистка.

«В Италии Казахстан стали очень хорошо узнавать. Когда я с гордостью говорю, что из Казахстана, во-первых, люди вспоминают наш павильон на Экспо в Милане – абсолютно самый лучший. Сейчас о нашей стране очень много знают», - заключила М. Мудряк.

Напомним, Мария Мудряк выступит на сцене столичного театра с концертом «Для тебя, мой Казахстан». Концерт состоится 27 ноября.