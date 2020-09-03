Даже последствия ОРВИ могут привести к пневмонии - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начали проводить исследования случаев пневмонии с признаками COVID с помощью корейской технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в ходе онлай-брифинга рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Как отметил главный санитарный врач Алматы, пневмония - это осложнение, которое может быть вызвано не только коронавирусной инфекцией, но обычной ОРВИ и гриппом.

«Мы применили новейшие технологии, где сразу можно определить наличие пневмонии или же КВИ в организме. На прошлой неделе мы провели исследования. Из 38 неизвестных этиологий в 15 случаях мы установили обычные бактерии, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa), стафилококк, дрожжи, которые стали причинами этих пневмоний. А в остальных случаях выявлены заглушенные формы пневмонии. Если пациент применял антибиотики, то сложно провести дифференциальную диагностику. Те, кто занимается самолечением, у них проявляются в основном заглушенные пневмонии. И с такими случаями больные начали поступать и сейчас поступают в инфекционные стационары. Поэтому мы всегда говорим, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением»,- сказал Жандарбек Бекшин.

Как отметил главный санитарный врач Алматы, в данное время ученые города заказали специальные тест-системы, с помощью которых будут проводиться исследования случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции и не только.

«Мы сейчас заказали из Кореи специальные тест-системы для исследования. В этом направлении уже проводится успешная работа»,- подытожил спикер.