Даже последствия ОРВИ могут привести к пневмонии - Жандарбек Бекшин
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начали проводить исследования случаев пневмонии с признаками COVID с помощью корейской технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом в ходе онлай-брифинга рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
Как отметил главный санитарный врач Алматы, пневмония - это осложнение, которое может быть вызвано не только коронавирусной инфекцией, но обычной ОРВИ и гриппом.
«Мы применили новейшие технологии, где сразу можно определить наличие пневмонии или же КВИ в организме. На прошлой неделе мы провели исследования. Из 38 неизвестных этиологий в 15 случаях мы установили обычные бактерии, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa), стафилококк, дрожжи, которые стали причинами этих пневмоний. А в остальных случаях выявлены заглушенные формы пневмонии. Если пациент применял антибиотики, то сложно провести дифференциальную диагностику. Те, кто занимается самолечением, у них проявляются в основном заглушенные пневмонии. И с такими случаями больные начали поступать и сейчас поступают в инфекционные стационары. Поэтому мы всегда говорим, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением»,- сказал Жандарбек Бекшин.
Как отметил главный санитарный врач Алматы, в данное время ученые города заказали специальные тест-системы, с помощью которых будут проводиться исследования случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции и не только.
«Мы сейчас заказали из Кореи специальные тест-системы для исследования. В этом направлении уже проводится успешная работа»,- подытожил спикер.
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