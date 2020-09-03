+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 24 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Даже последствия ОРВИ могут привести к пневмонии - Жандарбек Бекшин

3 Сентября 2020 17:34
Поделиться:
Даже последствия ОРВИ могут привести к пневмонии - Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начали проводить исследования случаев пневмонии с признаками COVID с помощью корейской технологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Общественный контроль: как работают провизорные центры в СКО
Как отличить коронавирус от сезонного гриппа В Казахстане ведется набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса В Казахстане создадут 20 крупных современных медицинских центров

Об этом в ходе онлай-брифинга рассказал главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

Как отметил главный санитарный врач Алматы, пневмония - это осложнение, которое может быть вызвано не только коронавирусной инфекцией, но обычной ОРВИ и гриппом.

«Мы применили новейшие технологии, где сразу можно определить наличие пневмонии или же КВИ в организме. На прошлой неделе мы провели исследования. Из 38 неизвестных этиологий в 15 случаях мы установили обычные бактерии, синегнойную палочку (Pseudomonas aeruginosa), стафилококк, дрожжи, которые стали причинами этих пневмоний. А в остальных случаях выявлены заглушенные формы пневмонии. Если пациент применял антибиотики, то сложно провести дифференциальную диагностику. Те, кто занимается самолечением, у них проявляются в основном заглушенные пневмонии. И с такими случаями больные начали поступать и сейчас поступают в инфекционные стационары. Поэтому мы всегда говорим, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением»,- сказал Жандарбек Бекшин.

Как отметил главный санитарный врач Алматы, в данное время ученые города заказали специальные тест-системы, с помощью которых будут проводиться исследования случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции и не только.

«Мы сейчас заказали из Кореи специальные тест-системы для исследования. В этом направлении уже проводится успешная работа»,- подытожил спикер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив