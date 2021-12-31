Даже безнадзорные лошади могут наносить ущерб биоразнообразию – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Консорциума туристических, охотничьих и рыболовных компаний «Номад» Александр Бербер поделился мнением о важности подписанного Главой государства Закона «Об ответственном обращении с животными», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаю, что закон правильный, он необходим. Я, как специалист природоохранных учреждений с многолетним стажем, тоже уверен, что для нас это полезно. Потому что большой ущерб биоразнообразию Казахстана наносят бродячие и безнадзорные животные. Даже безнадзорные лошади могут наносить урон, к примеру, скрещиваясь с лошадью Пржевальского. Они могут ее растворять как вид», - сказал Александр Бербер в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По его мнению, закон поможет поменять отношение людей к природе.

«С этим законом у меня связана надежда, что эти вопросы будут урегулированы. соответственно, благодаря ему, биоразнообразию будет наноситься меньший вред. Потому что за ненадлежащий надзор законом предусмотрена ответственность. Кроме того, мы видели много примеров жестокого обращения с животными, как с домашними, так и с дикими. У охотников будет воспитываться этика по отношению к животным и природе в целом», - заключил спикер.

Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными». Кроме того, подписаны Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными», а также Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам ответственного обращения с животными». Тексты Законов публикуются в печати.







