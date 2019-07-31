Дайверы нашли руины древнего храма в затонувшем египетском городе

НУР-СУЛТАН - КАИР. КАЗИНФОРМ - Дайверы, плавающие в древнем египетском городе Гераклионе, который сейчас находится под водой, обнаружили множество артефактов, в том числе остатки храма, золотые украшения, монеты и недостающий фрагмент церемониальной лодки, сообщило Министерство по делам древностей Египта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Live Science.

Гераклион, названный в честь легендарного Геракла в свое время был оживленным мегаполисом. Когда он был построен, приблизительно в VIII веке до нашей эры, он находился на берегу реки Нил, близ Средиземного моря. Клеопатра была даже коронована в одном из его храмов. Затем, около 1500 лет назад, его затопило, и теперь он находится под водой на глубине 45 м.

С тех пор, как археологи обнаружили город в 2000 году, его древние секреты стали постепенно раскрываться. Во время последних исследований археологи обнаружили остатки большого храма, в том числе его каменные колонны, а также остатки небольшого греческого храма, найденного под донными отложениями высотой до одного метра, сообщили в министерстве.

Во время проведенных ранее исследований археологи обнаружили 75 лодок. Новая находка оказалась недостающим элементом лодки №61, которая, вероятно, использовалась для церемониальных целей, заявило Министерство по делам древностей.

Когда археологи собрали лодку 61 воедино, ее длина составила 13 метров, а ширина - 5 метров. Были найдены бронзовые и золотые монеты, а также ювелирные изделия. Бронзовые монеты, обнаруженные в Гераклионе, относятся ко времени правления Птолемея II - 283-246 гг. до н.э. Министерство также обнаружило, что гончарные изделия датируются III-IV веками до н.э.