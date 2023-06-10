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Дайвер из Турции совершила погружение в память о жертвах землетрясения

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2023, 06:22
Дайвер из Турции совершила погружение в память о жертвах землетрясения Фото: Mesut Varol, Abdulrahman Yusupov, aa.com.tr

АНКАРА. ANADOLU - КАЗИНФОРМ - Обладательница мирового рекорда по фридайвингу Шахика Эрджюмен совершила погружение в знак памяти жертв разрушительных февральских землетрясений на юге и юго-востоке Турции и оставила гвоздики на дне озера Ван, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

Спортсменка оставила красные и белые гвоздики на дне и поверхности озера Ван на востоке Турции. Процесс был заснят на специальную подводную камеру.

Шахика Эрджюмен посол в Турции по защите водной среды и «нулевым отходам» Программы развития ООН (ПРООН). Она рассказала, что у нее особое отношение к озеру Ван.

По ее словам, 10 лет назад она побила здесь мировой рекорд по дайвингу.

«Нашей стране пришлось пережить очень непростые дни во время землетрясений в Кахраманмараше, она столкнулась с огромными испытаниями. Мы потеряли многих наших соотечественников в результате стихийного бедствия. Сегодняшней акцией я хотела почтить их память. Цветы в озере были оставлены в честь наших погибших соотечественников», - рассказала она.

Шахика Эрджюмен пообещала, что если ей удастся побить новый мировой рекорд, то он также будет посвящен памяти жертв землетрясения.

«Очень больно вспоминать и думать об этих землетрясениях. Мне хотелось что-то сделать в их память. Я не ныряла слишком глубоко, так как это было показательное погружение. Акция прошла недалеко от берега, погружение было метров на 5-10. Мы всегда будем чтить память тех, кто погиб во время этих землетрясений», - добавила она.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 269 человек. Материальный ущерб от землетрясений составляет два триллиона турецких лир (свыше 105 миллиардов долларов).

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч.


Турция   Память   Мировые новости   Землетрясение в Турции  
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