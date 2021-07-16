Дайте конкретный срок: Аида Балаева об адаптации Открытого правительства для людей с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой прошло очередное заседание Комиссии по вопросам доступа к информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В заседании, прошедшем в дистанционном формате, приняли участие представители центральных государственных и местных исполнительных органов, квазигосударственного сектора, неправительственных и других организаций.

В ходе заседания была заслушана информация о развитии порталов Открытого правительства и Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО), а также реализации государственными органами Дорожной карты по снижению бюрократизма государственного аппарата.

О принимаемых мерах и проблемных вопросах, в числе которых несвоевременная актуализация государственными органами информации на порталах «Открытые данные» и официальной странице на ЕПИР ГО, доложил вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов.

Выяснилось, что несколько госорганов в этом году не обновляли информацию на Единой платформе во вкладке «Статистические отраслевые данные». Среди них:

Министерство здравоохранения;

Министерство индустрии и инфраструктурного развития;

Министерство образования и науки;

Министерство сельского хозяйства;

Министерство торговли и интеграции.

Акимат столицы такую вкладку вовсе не создал.

Госорганам направили замечания в мае этого года, однако никаких изменений со стороны некоторых ведомств не последовало.

«К сожалению, однозначно какой-то госорган выделить здесь нельзя. Где-то дорабатывается, где-то не дорабатывается. Эта системная проблема характерна для всех госорганов», – отметили в МИОР.

Аида Балаева поручила собрать сотрудников каждого ведомства, ответственных за вопросы доступа к информации, чтобы сообщить им результаты исследования. Если изменений не произойдет, к ответственности привлекут руководителей госорганов.

«В современных условиях эффективная информационная работа – это, наверное, самый важный аспект, потому как многие проблемные вопросы можно исключить только посредством своевременного предоставления информации. К сожалению, многие госорганы думают, что это только в компетенции МИОР. Это не так. Каждый госорган должен быть заинтересован в донесении до населения той госполитики, которую проводит, в особенности это касается информации о госпрограммах», – отметила Аида Балаева.

Заместитель акима Жамбылской области Каирбек Жамаубайулы, объясняя, почему акимат предоставляет неполные данные, сообщил, что затруднения возникают из-за технических неполадок на портале, а с 7 июля он и вовсе перестал работать.

Представители АО «Национальные информационные технологии» пообещали устранить неполадки в ближайшее время. Сотрудники компании не смогли объяснить, почему произошли неполадки. Аида Балаева поручила по итогам заседания направить в правительство письмо с указанием фактов неудовлетворительной работы.

Министр отметила, что данные вопросы должны держать на контроле уполномоченные лица по вопросам доступа к информации, которые определены во всех государственных органах в соответствии с Законом «О доступе к информации».

«Значит, с их стороны не осуществляются должным образом мониторинг, координация и контроль. Обращаю на это внимание присутствующих сегодня руководителей госорганов» - сказала Аида Балаева.

Также в ходе своего выступления вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов внес предложения по дальнейшему развитию порталов «Открытого правительства» и ЕПИР ГО и по механизмам их реализации.

На заседании представили анализ от МИОР по выполнению дорожной карты по снижению бюрократизма и актуальности данных госорганов на «Открытых данных». Выяснилось, что данные акимата Павлодарской области составляют только 35,7% актуальности, актуальность данных Минздрава – 41,2%.

В ходе заседания комиссии председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева поинтересовалась, когда станет доступна версия «Открытого правительства» для незрячих пользователей, намерены ли адаптировать информацию для людей с интеллектуальными нарушениями.

Министр Аида Балаева потребовала назвать конкретный срок, когда платформу приведут в соответствие с международным стандартом в ISO 2.1. и адаптируют для пользователей с особыми потребностями.

«Давайте не будем обо всем и ни о чем говорить. Вы конкретно дайте сроки. Все время какие-то презентации, какие-то там планы на будущее. Вы мне конкретизируйте, пожалуйста: когда вообще мы приведем все в соответствие? Когда будут доступны информационные материалы для лиц с особыми потребностями? Вот эти концепции, планы, дорожные карты – это бесконечно не может продолжаться. Мы уже два года поднимаем этот вопрос. Ваши действия ограничиваются тестированием каких-то программ, потом ставите задачу обновление программ. Но мы же не можем бесконечно это слушать на заседании комиссии», – сказала министр, обращаясь к Асету Турысову.

Вице-министр ответил, что есть проблемы с техническими возможностями портала, и пообещал решить задачу по приведению платформы в соответствие стандартам к декабрю.

В свою очередь, А. Балаева подчеркнула, что замечания представителей государственных органов и общественная критика свидетельствуют о необходимости незамедлительного совершенствования работы порталов Открытого правительства и ЕПИР ГО. Министр предложила заслушать МЦРИАП с отчетной информацией о проделанной работе на заседании Комиссии в декабре текущего года.

По итогам заседания Комиссией выработан ряд рекомендаций уполномоченному органу в сфере информатизации и государственным органам в части усиления качества работы с порталами «Открытого правительства», Единой платформой интернет-ресурсов государственных органов и другими.