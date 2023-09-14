Давно назрело - эксперты об инициативе президента трансформировать работу НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнес-сообщества страны. В своем выступлении президент акцентировал внимание на новых подходах к экономическому развитию. Какие из его инициатив окажут наибольшее влияние на бизнес-среду, рассказали эксперты в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

Финансовый эксперт Расул Рысмамбетов считает, что на встрече особенно важными оказались слова президента относительно вопроса возврата активов, что можно рассматривать как анонс возможной легализации активов в Казахстане.

«Хотелось бы, чтобы такая встреча президента с местным бизнесом проводилась регулярно, хотя бы раз в полугодие. У нас есть устойчивый средний бизнес. Исходя из слов президента, можно понять, что он как раз в курсе этих всех проблем. Это радует. Надеюсь, теперь будут осведомлены о них и соответствующие ведомства», - сказал Расул Рысмамбетов.

В своем выступлении президент отметил о необходимости трансформировать деятельность Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая должна стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством.

«В плане трансформации палаты - это давно назрело. Фактически, НПП «Атамекен» долгое время была министерством бизнеса. По штатной структуре больше напоминает министерство, чем какой-либо живой быстрый механизм. Во-первых, структура его, конечно, очень большая. Во-вторых, наличие и полезность палаты «Атамекен» доказывает, что наши госорганы не умеют общаться с бизнесом, им нужен переводчик. Также размер палаты отражает степень непонимания правительством важности частного бизнеса», - прокомментировал эксперт.

По мнению экономиста Андрея Чеботарева, самое большое влияние на экономику в стране окажет новый налоговый кодекс.

«Налоговый кодекс ждут все, он должен быть обновленный, современный, понятный, легкий. Очень воодушевляет то, что президент акцентирует внимание на то, что налоги должно быть платить легко и просто, а не как сейчас. Потому что, например, частный инвестор, чтобы подать декларацию, должен получить бухгалтерское образование, чтобы понимать, что и как подается. И действительно, 80% налогов платят всего лишь 260 компаний, и это не нормально. У нас, к сожалению, несмотря на массовую поддержку малого и среднего бизнеса, средний не становится крупным», - говорит эксперт.

Он также выразил свое мнение о трансформации палаты предпринимателей.

««Атамекен» - это странный, полугосударственный, полу-бизнес орган. Он нужен. Но он должен быть добровольным, нужно отменить обязательные сборы и оставить НПП на самообеспечение. Нужно трансформировать и убирать здесь монополию, делить на ассоциации. Если какие-то предприниматели не захотят объединяться под крышей «Атамекен», они имеют право создать свою Ассоциацию», - заключил Андрей Чеботарев.