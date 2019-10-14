Давлением рынка нефти объяснили в Нацбанке подорожание доллара

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев объяснил удорожание доллара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация на внутреннем валютном рынке в сентябре т.г. находилась под давлением рынка нефти. После скачка цены на нефть до 69 долл. США за баррель 16 сентября, в последующем она снизилась до 57,7 долл. США за баррель 2 октября. По состоянию на 10 октября нефть стоила 59,1 долл. США за баррель. В результате обменный курс с начала сентября по 11 октября изменялся в пределах 385,27–390,12 тенге за долл. США, ослабление за этот период составило 0,5%», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он констатировал, что по состоянию на 11 октября текущего года курс тенге составил 389,51 тенге за доллар США, ослабев с начала года на 1,4%.

Глава Нацбанка также рассказал о золотовалютных активах страны.

«Золотовалютные резервы Национального Банка на 1 октября т.г., по предварительным данным, составили 28,8 млрд. долл. США. С начала года они снизились на 6,8% или 2,1 млрд. долл. США в результате погашения валютного свопа с банками и оттоков со счетов клиентов в иностранной валюте за рубеж. За сентябрь т.г. золотовалютные резервы увеличились на 2,1% в результате поступлений иностранной валюты от выпуска Правительством еврооблигаций, роста объема срочных валютных вкладов банков в Национальном Банке и покупок золота», - отметил Е. Досаев.

Общие же международные резервы, включая активы Национального фонда в размере 59,4 млрд. долл. США, составили 88,2 млрд. долл. США, снизившись с начала года на 0,8%.