Давка в Сеуле: расследование возложило вину за трагедию на местных чиновников

13 Января 2023, 15:22

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная полицейская группа по расследованию причин давки в Сеуле в ноябре прошлого года пришла к выводу, что трагедия произошла в основном по вине местных чиновников, которые не справились с планированием парада по случаю Хэллоуина и не смогли эффективно отреагировать на происшествие. Во время давки погибли 159 человек, большинство из которых – молодые люди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Полицейские не смогли подтвердить вину в ненадлежащем исполнении обязанностей высокопоставленных сотрудников мэрии Сеула, национальной полиции Южной Кореи или министерства внутренних дел страны.

Виновными в трагедии были названы чиновники более низкого ранга. Шестеро из них были арестованы по обвинениям в халатности, в том числе бывший глава полиции и руководитель администрации района Сеула, где произошла трагедия. В докладе также рекомендовано привлечь к ответственности еще 17 человек, среди которых есть и начальник полиции южнокорейской столицы.

Родственники погибших добивались наказания более высокопоставленных чиновников. Отец одной из жертв сказал Би-би-си, что авторы доклада «отрубили хвост ящерице, чтобы спасти ее голову».

Глава полицейской следственной группы Сон Чи Хван заявил, что власти заранее не предприняли никаких мер на случай давки и не смогли адекватно отреагировать на многочисленные звонки людей, сообщавших о происшествии. Неправильная оценка ситуации привела к задержке в передаче информации и плохой координации действий между различными службами, добавил он.

«Эти многочисленные, наложившиеся друг на друга ошибки и привели к огромному числу человеческих жертв», - отметил Сон Чи Хван.

Хэллоуин не считается в Южной Корее большим праздником, однако в этот день в Итхэвоне – районе с международной культурной атмосферой – собралось множество людей. Во время давки там могло находиться до 100 тысяч человек – в основном молодые люди, некоторые из них были в костюмах.

На видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона было столько людей, что им становилось страшно.

Сотрудники пожарной службы и свидетели рассказали, что люди продолжали идти в узкий переулок, который уже был заполнен от стены до стены. В это время некоторые находившиеся в верхней части улицы упали, после чего началась давка.

Вскоре после трагедии стало известно, что первые звонки в полицию с предупреждениями о том, что ситуация на параде становится опасной, поступили в полицию за несколько часов до гибели людей. Однако полицейские отреагировали только на четыре из 11 таких сигналов.

Как ранее сообщалось, более 150 человек погибли в результате давки в Сеуле.

Фото: en.yna.co.kr