Давка на празднике в Израиле: десятки погибших и раненых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десятки человек погибли и более сотни пострадали в результате давки, возникшей на массовом религиозном празднике на севере Израиля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Трагедия произошла во время торжеств по случаю праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон в Галилее, куда прибыли десятки тысяч человек - главным образом, ультраортодоксальные иудеи.

По сведениям агентства АФП, ссылающегося на израильские медслужбы, погибли не менее 38 человек, более 100 получили травмы.

По информации медицинской службы «Маген Давид Адом» (MDA), 36 человек получили легкие ранения, трое - ранения средней тяжести, 10 - критические. В службе заявили о десятках погибших.

«MDA борется за жизни десятков пострадавших, и мы не сдадимся, пока не будет эвакуирован последний пострадавший», - сообщает служба на своей странице в Твиттере.

Изначально СМИ сообщали об обрушении трибуны, после которого началась давка. На видеокадрах с места события видны лежащие на земле длинные ряды мешков с телами. На месте работают парамедики и спасатели, привлечены солдаты ЦАХАЛ.

Наиболее тяжело пострадавших эвакуируют вертолетами.

По сообщениям с места событий, многие присутствующие отчаянно пытаются дозвониться до своих близких, однако мобильные сети работают со значительными перебоями.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал случившееся «тяжелой катастрофой».

Праздник, на который собрались десятки тысяч человек, проводился несмотря на антивирусные ограничения.

Это крупнейшее массовое мероприятие в стране с тех пор, как в Израиле были отменены карантинные ограничения.

В прошлом году Лаг ба-Омер отменили, но сейчас, благодаря успешной программе вакцинации, заражаемость в стране упала, и праздник решили провести.

Праздник проводится ежегодно у места захоронения рабби Шимона бар Иохая - одного из виднейших еврейских законоучителей, жившего во II в. нашей эры. Согласно традиции он считается основоположником каббалистического учения.

Праздник, отмечаемый в день его кончины, сопровождается разведением костров, песнопениями и танцами.

Газета Times of Israel сообщает со ссылкой на организаторов, что в четверг вечером на месте праздника присутствовали порядка 100 тысяч человек, несмотря на введенный властями лимит в 10 тысяч участников.

В пятницу к горе Мерон должны были прибыть еще больше верующих.