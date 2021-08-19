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Давка и стрельба в аэропорту Кабула: 12 человек погибли

19 Августа 2021 13:13
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Давка и стрельба в аэропорту Кабула: 12 человек погибли

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Более 10 человек стали жертвами давки и стрельбы в Кабуле с приходом к власти движения «Талибан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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По данным агентства, 12 человек погибли в результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула и близлежащих территорий. При этом Reuters ссылается на представителей движения «Талибан» и НАТО.

Ранее сообщалось, что в воскресенье талибы заняли столицу, Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани и другие официальные лица покинули страну. Тысячи людей бросают свои дома и имущество и пытаются уехать из Афганистана, спасаясь от насилия и жестких порядков, которые «Талибан» устанавливает на захваченных территориях.


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#Происшествия   #Афганистан  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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