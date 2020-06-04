Давид Лория стал новым президентом Федерации футбола Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На внеочередной конференции ОЮЛ «Ассоциации «Федерация футбола города Нур-Султана» был избран новый президент столичной федерации Давид Лория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт федерации в Instagram.

«Вчера (3.06.2020) состоялась Внеочередная Конференция ОЮЛ «Ассоциации «Федерация футбола города Нур-Султана». Ключевым вопросом на повестке дня стал вопрос перевыборов президента Федерации города, - говорится в сообщении. - По итогам Конференции организацию возглавил легендарный футболист, воспитанник столичного футбола - Давид Лория».

Давид Григорьевич за своими плечами имеет богатую карьеру футболиста, выступая за ряд клубов Казахстана, России, Турции и Швеции, в составе сборной Казахстана выступал на молодежном Чемпионате Мира. В составе национальной сборной Казахстана провел 45 матчей. Является трекратным чемпионом страны, обладателем Кубка. По завершению карьеры начал обучение по специальности спортивного менеджмента, в том числе и по линии УЕФА.

Отмечено, что кандидатуру Давида Лория предложил уже бывший Президент Федерации - Малик Хасенов.