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Давид Лория получил травму

31 Июля 2018 07:46 226
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Давид Лория получил травму

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Голкипер «Ордабасы» Давид Лория пропустит ближайшие матчи «Ордабасы» из-за травмы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».    

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Опытный страж ворот шымкентцев отыграл первый тайм матча с «Жетысу», а после перерыва его место занял Жасур Нарзикулов. Как оказалось, Д. Лория получил повреждение ахиллового сухожилия и не смог продолжить игру. Теперь ему предстоит пройти углубленное обследование, и лишь после него станет ясна степень тяжести травмы. Но стадион голкипер покинул, заметно прихрамывая.

В конце прошлого сезона Лория получил очень тяжелую травму - разрыв ахиллового сухожилия. Ему была сделана операция в Италии, после которой он прошел очень сложный курс реабилитации в Италии и Сербии у лучших специалистов-реабилитологов. И в строй опытный голкипер вернулся даже с небольшим опережением графика. В феврале он подписал контракт с «Актобе», но в марте перешел в «Ордабасы».

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Ключевые слова: Спорт, Астана,
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