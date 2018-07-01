Давид Лория получил травму

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Голкипер «Ордабасы» Давид Лория пропустит ближайшие матчи «Ордабасы» из-за травмы, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

Опытный страж ворот шымкентцев отыграл первый тайм матча с «Жетысу», а после перерыва его место занял Жасур Нарзикулов. Как оказалось, Д. Лория получил повреждение ахиллового сухожилия и не смог продолжить игру. Теперь ему предстоит пройти углубленное обследование, и лишь после него станет ясна степень тяжести травмы. Но стадион голкипер покинул, заметно прихрамывая.

В конце прошлого сезона Лория получил очень тяжелую травму - разрыв ахиллового сухожилия. Ему была сделана операция в Италии, после которой он прошел очень сложный курс реабилитации в Италии и Сербии у лучших специалистов-реабилитологов. И в строй опытный голкипер вернулся даже с небольшим опережением графика. В феврале он подписал контракт с «Актобе», но в марте перешел в «Ордабасы».