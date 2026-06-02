Давид Лория покинул пост вице-президента Казахстанской федерации футбола

В своем обращении в социальных сетях он сообщил, что предложение продолжить работу на посту вице-президента поступало от президента КФФ Марата Омарова, однако стороны не сошлись во взглядах на развитие отечественного футбола.

Лория отметил, что период работы в федерации стал для него важным этапом профессионального развития и позволил получить значимый управленческий опыт, связанный с решением актуальных задач казахстанского футбола.

— Я продолжу работать на благо спорта и использовать полученный опыт для развития нашей сферы, — отметил он.

Также экс-вице-президент поблагодарил коллег за совместную работу и болельщиков за поддержку отечественного футбола, пожелав успехов национальным сборным и клубам.

Напомним, Давид Лория с апреля 2025 года также занимал должность генерального секретаря КФФ. На этом посту его сменит иностранный специалист Скотт Мунн.