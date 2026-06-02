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    Давид Лория покинул пост вице-президента Казахстанской федерации футбола

    Давид Лория принял решение завершить работу в должности вице-президента Казахстанской федерации футбола (КФФ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Давид Лория
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В своем обращении в социальных сетях он сообщил, что предложение продолжить работу на посту вице-президента поступало от президента КФФ Марата Омарова, однако стороны не сошлись во взглядах на развитие отечественного футбола.

    Лория отметил, что период работы в федерации стал для него важным этапом профессионального развития и позволил получить значимый управленческий опыт, связанный с решением актуальных задач казахстанского футбола.

    — Я продолжу работать на благо спорта и использовать полученный опыт для развития нашей сферы, — отметил он.

    Также экс-вице-президент поблагодарил коллег за совместную работу и болельщиков за поддержку отечественного футбола, пожелав успехов национальным сборным и клубам.

    Напомним, Давид Лория с апреля 2025 года также занимал должность генерального секретаря КФФ. На этом посту его сменит иностранный специалист Скотт Мунн.

    Спорт Футбол Отставки
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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