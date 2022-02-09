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Давид Лория: Мы должны сделать футбольную лигу Казахстана прозрачной

9 Февраля 2022 18:06
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Давид Лория: Мы должны сделать футбольную лигу Казахстана прозрачной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Трижды чемпион Казахстана, известный футболист Давид Лория выдвинул свою кандидатуру на пост президента Казахстанской федерации футбола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим, в конце февраля текущего года в Казахстане пройдут выборы президента Казахстанской федерации футбола, которые должны стать новой эпохой в истории развития отечественного спорта.

Одним из представителей кандидатов в президенты Казахстанской федерации футбола стал Давид Лория, который имеет большой опыт как в отечественном, так и в международном футболе.

Во время пресс-конференции, прошедшей в Нур-Султане, Давид Лория рассказал об основных тезисах предвыборной программы, графике агитационных выездов в регионы, а также озвучил ряд предложений для других кандидатов на пост президента федерации футбола Казахстана.

«Хочу сказать, что мир футбола сегодня поддерживает нас, мир футбола ждет выборов. После того, как нас выберут, то очень много компаний заинтересованы для того, чтобы сотрудничать с федерацией футбола страны. Обещать золотые горы никто не будет. В первую очередь, мы должны сделать свою футбольную лигу Казахстана прозрачной, чистой и тогда в ней будет заинтересованы», - сказал Давид Лория в ходе пресс-конференции.

Кандидат заверил, что федерация во главе с ним будет работать с народом и отметил, что деятельность КФФ будет прозрачной.

«Мы в первую очередь хотим показать людям, чтобы люди видели, как работает федерация. Она должна быть открытой. Инфраструктура касательно футбола на сегодняшний день самая наболевшая тема в стране. Федерация должна помогать региональным федерациям и помогать строить инфраструктуру», - считает Давид Лория.

Вместе с тем, Д. Лория прокомментировал и вхождение в состав политсовета партии Nur Otan.

«Общественную деятельность в политсовете, в который был избран, я собираюсь направить на развитие футбола, на развитие спорта, для того, чтобы помочь своей стране. Сегодня мы находимся в той ситуации, когда мы должны помогать людям, мы должны показать, что такое настоящий спорт, что такое настоящий футбол. Мы должны понимать, что футбол - социальный лифт для наших детей. Это возможность. В федерации должны работать профессионалы. И будут работать профессионалы», - подчеркнул Д. Лория.

Отметим, что Давид Лория в 2006 году был признан лучшим футболистом Казахстана, вошел в пятерку рекордсменов по сыгранным матчам в чемпионатах Казахстана среди вратарей. Имеет ученую степень кандидата наук.


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#Спорт   #Футбол  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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