Давид Лория:  Любовь к флагу - это любовь к своей Родине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несколько дней назад статусы и публикации пользователей социальных сетях были посвящены Государственному флагу Республики Казахстан. Одной из ярких публикаций стала фотография футболиста Давида Лории, на которой запечатлено, как футболист на большой арене в Турции, не сдержав эмоции, целует флаг своей страны. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая большая гордость для спортсмена - петь свой гимн и поднимать флаг своей родины в любой точке мира! Любовь к флагу - это любовь к своей Родине, к земле, давшей тебе всё. Өз туымды мақтан тұтамын! Я люблю свой Флаг!!!» - признался Давид Лория в Instagram.

Как рассказал именитый футболист Казинформу, этой фотографии уже 8 лет.

«Тогда я выступал в чемпионате Турции, в составе «Ризеспора». Мы играли против «Каршияки», и на предматчевой разминке я заметил, что на трибуне висит флаг Казахстана! Меня переполняло чувство гордости и радости! Понимаете, город Ризе - это не курортное место. Это маленький провинциальный городок на севере страны, на берегу Черного моря. И встретить там земляков, которые пришли меня поддержать - это было очень волнительно. Я был очень счастлив увидеть на трибуне свой бирюзовый флаг. И как только завершилась разминка, я сразу побежал к нему. Не смог сдержать эмоций и поцеловал флаг. Это был импульс, я просто почувствовал, что хочу это сделать! Затем поднял голову и увидел на трибуне своих земляков, которые специально приехали на игру ради меня. После матча я их еще раз поблагодарил за поддержку», - сказал исполнительный директор футбольного клуба «Астана» Давид Лория.

Чтобы прославить страну за границей, спортсмены десятилетиями трудятся в зале, преодолевают различные препятствия, певцы уделяют репетиции много времени. Победа каждого спортсмена, артиста – победа страны, в первую очередь. Такого же мнения придерживается и Д.Лория.

«Для спортсмена высшая точка достижения - поднимать свой флаг на международном уровне. Деньги, популярность и все прочее просто меркнет перед тем, когда ты стоишь на поле, играет твой гимн, ты смотришь на флаг и поешь. И у тебя мурашки по коже. Это самые мощные эмоции», - подчеркнул Давид Лория.

Отметим, на днях акция «Я горжусь своим флагом» получила положительный отклик среди пользователей социальных сетей, в очередной раз демонстрируя патриотизм и уважение казахстанцев к стягу своей страны. Фотографии и видео с флагом Казахстана разместили активисты, спортсмены, различные организации из разных городов. Световая проекция с изображением флага появилась и на здании КТЖ в столице Казахстана.