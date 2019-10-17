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Давид Лория, Андрей Аршавин и Кака сели за парту UEFA

17 Октября 2019 17:07
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Давид Лория, Андрей Аршавин и Кака сели за парту UEFA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший голкипер сборной Казахстана по футболу Давид Лория, экс-игрок алматинского «Кайрата» Андрей Аршавин поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на UEFA.

Ее цель - за 20 месяцев дать бывшим игрокам сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе и тем самым принести пользу футболу в целом.

MIP состоит из семи недельных сессий, которые проходят в крупных городах. Каждая посвящена отдельному аспекту административной и менеджерской деятельности футбольной организации. Те, кто пока не работает в спортивной организации, должны пройти трехмесячную стажировку, чтобы получить опыт ежедневной работы.

Учебные модули разработаны так, чтобы привить участникам широкий спектр навыков, необходимых для реализации второй карьеры. Студенты изучают роль и навыки менеджера, стратегический маркетинг и связи с общественностью, управление стадионами и оперативный менеджмент. Их знакомят с моделью работы североамериканских лиг и клубов.

Вместе с Д.Лорией и А. Аршавиным обучение проходят такие звезды футбола, как Дидье Дрогба, Кака, Жулио Сезар, Рене Адлер, Флоран Малуда.

Первая сессия третьего цикла MIP, которую проводит Академия УЕФА, начнется в ноябре 2019 года в Ньоне и завершится летом 2021 года.

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Ключевые слова: Спорт,
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