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Давид Дегтярев стал пятикратным чемпионом Казахстана по парапауэрлифтингу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
31 Августа 2022, 18:21
Давид Дегтярев стал пятикратным чемпионом Казахстана по парапауэрлифтингу

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главных соревнованиях страны акмолинцы завоевали «золото» и «серебро», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Актау завершился чемпионат Республики Казахстан по парапауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмен Акмолинской области Давид Дегтярев в пятый раз выиграл золотую медаль. Данагуль Есжанова стала серебряным призером.

К соревнованиям ребят подготовил заслуженный тренер РК по парапауэрлифтингу Юрий Колесников.


Фото: facebook.com/Sportakmola

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