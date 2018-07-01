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Давайте сохраним гордое имя нашего сына - Оксана Тен обратилась к общественности

27 Июля 2018 21:28 278
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Давайте сохраним гордое имя нашего сына - Оксана Тен обратилась к общественности

Мама Дениса Тена Оксана Тен обратилась к общественности, передает МИА «Казинформ».  

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«От имени родных Дениса Тена благодарим весь народ Казахстана и международное сообщество за то, что разделили нашу скорбь и поддержали нашу семью в это тяжелое время.

Отдельно выражаем благодарность лично Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Президент всегда поддерживал и помогал Денису.

Также благодарим государственные органы и акимат за оказанную поддержку.

С момента трагедии к нам неоднократно обращаются представители казахстанских и международных СМИ. Утрата Дениса до сих пор не поддается осмыслению, и сейчас нам очень сложно найти силы, чтобы отвечать на вопросы журналистов.

Просим отнестись с пониманием к нашему общему горю, а также к нашей неготовности давать интервью. Давайте сохраним гордое имя нашего сына и честную память о нем!» - сказала Оксана Тен.

Денис Тен трагически погиб 19 июля от полученных ножевых ранений. На пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алматы на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. В убийстве спортсмена подозреваются Нуралы Киясова и Армана Кудайбергенова. Оба уже арестованы полицейскими. Подозреваемым в убийстве Дениса Тена грозит пожизненный срок. 

 

 

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