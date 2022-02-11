Давайте быть более сознательными - вице-министр экологии обратилась к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова обратилась к казахстанцам с просьбой взять животных из приюта, если это возможно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я обращаюсь к тем, кто действительно любит животных, у которых есть возможности, берите животных (из приюта - прим.). Потому что, я так понимаю, они обогащают нашу жизнь. К сожалению, я сейчас лично не могу взять животное. Выяснилось, что у меня аллергия. Я могу только законы разрабатывать», - сказала Алия Шалабекова во время пресс-конференции в СЦК.

«На самом деле я иногда смотрю и понимаю, что мы могли бы и не допускать того, что есть. Те же бродячие собаки - это выброшенные животные, у которых раньше были хозяева. Давайте быть более сознательными и более ответственными по отношению к нашим братьям меньшим», - обратилась вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов.

Ранее вице-министр пояснила, почему дельфинарии закроются только с 2029 года согласно закону «Об ответственном обращении с животными.

Напомним, закон вступает в силу со 2 марта текущего года.

Законом установлены требования при обращении и содержании животных отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных. Также вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды.