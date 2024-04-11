Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал вопрос журналистов о видео с жетона, на котором полицейские при задержании экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева дают ему возможность покурить и снимают наручники, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Я не видел это видео с жетона. Давайте мы изучим. Покурить они не должны были давать, наручники они могут снять. То есть, есть определенные требования при конвоировании. Условно, при перемещении до машины он должен быть в наручниках, когда он заходит в автозак, мы можем снять наручники. Это нормально, — сказал Игорь Лепеха на брифинге в Сенате.

По его словам, это делается для того, чтобы полицейских не обвиняли в пытках.

— Я в этом ничего страшного не вижу. А по поводу покурить, надо смотреть, надо изучать. У нас есть соответствующее подразделение, которое дает оценку всем нашим действиям. У них есть соответствующий руководитель, я сейчас приеду, скажу ему о вопросах. Они изучат, наверное, — пообещал замминистра.

Ранее в сети было распространено видео с жетона полицейского, который участвовал в задержании Бишимбаева. На видео видно, как Бишимбаев курит сигарету возле полицейской машины.

В столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14 (Рецидив особо тяжкого преступления).

Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).