Даурен Тенесов: Будет несправедливо, если грант получит тот, кто списывал

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Выпускник средней школы села Токсан би района им. Г. Мусрепова Северо-Казахстанской области Даурен Тенесов, набравший 109 баллов на ЕНТ, поделился своим мнением о Едином национальном тестировании и также дал несколько советов абитуриентам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

«Я за справедливость! Поэтому не хотелось бы, чтобы государственный образовательный грант получил тот абитуриент, который воспользовался запрещёнными предметами, а тестируемый, который решал задачи, надеясь только на свои знания, лишился его», – считает выпускник.

«Я часто слышал от выпускников прошлых лет : «Списывать на ЕНТ вполне возможно, это нормально», «А у меня получилось, я воспользовался шпаргалкой», «Мне повезло, никто меня не заметил». К сожалению, у многих положительное отношение к списыванию. Я считаю, что в большинстве случаев тестируемые пользуются шпаргалкой по причине неуверенности либо потому, что не стараются освоить материал. У нас было много времени для подготовки к ЕНТ, также были доступны пробные тесты на сайте Национального центра тестирования. Могу сказать с уверенностью, что практически все знают о последствиях списывания, но тем не менее некоторые продолжают это делать», – поделился мнением Даурен Тенесов.

Даурен считает, что аннулирование результатов и лишение возможности сдачи ЕНТ на год при обнаружении запрещённых предметов в ходе запуска на тестирование – вполне справедливое решение.

«Тот факт, что нам разрешили пользоваться калькулятором, это уже хорошая возможность. Хочу сказать абитуриентам, которые планируют сдать тесты: воспользоваться шпаргалками или еще чем-либо на экзамене не получится. Во всех аудиториях установлены видеокамеры, и ведётся онлайн-трансляция. За тестируемыми следят в режиме реального времени, и, как нам сказали, эти видеозаписи будут анализировать и изучать до 25 августа. Думаю, за эти дни все поняли, что правила работают, и их нужно соблюдать», – сказал выпускник.

Напомним, что в случае выявления у тестируемого в ходе запуска на ЕНТ и во время экзамена мобильных средств связи, справочных материалов, шпаргалок и других средств передачи информации результаты абитуриента аннулируются, и он лишается возможности сдачи ЕНТ в течение года.

«Нужно верить только в свои силы. Верить в себя – значит верить в свой потенциал, который есть в каждом из нас. В первую очередь, мы должны быть честными перед собой», – заверил Д. Тенесов.