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    Даурен Сакенов назначен первым замначальника департамента полиции области Жетiсу

    Даурен Сакенов назначен первым заместителем начальника департамента полиции области Жетiсу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Даурен Сакенов назначен первым замначальника департамента полиции области Жетiсу
    Фото: департамент полиции области Жетiсу

    В органах внутренних дел Даурен Сакенов служит с 2007 года. Карьеру начал с должности оперуполномоченного в Аксуском районе. За годы службы прошел все основные этапы профессионального роста, занимая различные должности в оперативных подразделениях.

    За плечами нового руководителя — значительный опыт оперативной работы и участие в раскрытии тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений. Профессионализм, принципиальность и практический опыт позволили ему зарекомендовать себя как грамотного руководителя и опытного сотрудника оперативного блока.

    В должности первого заместителя начальника департамента полиции области Жетiсу Даурен Сакенов продолжит работу по укреплению правопорядка, повышению эффективности деятельности подразделений полиции и обеспечению безопасности жителей региона.

    Ранее сообщалось, что Ербол Салихбаев назначен директором департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации.

    Кадровые назначения Полицейские Регионы Казахстана Полиция Область Жетысу Назначения
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор