Даурен Сакенов назначен первым замначальника департамента полиции области Жетiсу

В органах внутренних дел Даурен Сакенов служит с 2007 года. Карьеру начал с должности оперуполномоченного в Аксуском районе. За годы службы прошел все основные этапы профессионального роста, занимая различные должности в оперативных подразделениях.

За плечами нового руководителя — значительный опыт оперативной работы и участие в раскрытии тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений. Профессионализм, принципиальность и практический опыт позволили ему зарекомендовать себя как грамотного руководителя и опытного сотрудника оперативного блока.

В должности первого заместителя начальника департамента полиции области Жетiсу Даурен Сакенов продолжит работу по укреплению правопорядка, повышению эффективности деятельности подразделений полиции и обеспечению безопасности жителей региона.

Ранее сообщалось, что Ербол Салихбаев назначен директором департамента развития водосберегающих технологий Министерства водных ресурсов и ирригации.