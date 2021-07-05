Даурен Нуралинов встретится с Галымжаном Кырыкбай в финале «Казахстан барысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя второго финалиста турнира «Казахстан барысы». Это - Даурен Нуралинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Даурен Нуралинов встретился на турнире с Нурдаулетом Жарылгаповым. Победу одержал Даурен Нуралинов.

Таким образом, в финал турнира «Казахстан барысы» в этом году вышли те палуаны, которые раньше не состязались в финале.

Напомним, еще один чемпион «Казахстан барысы» Мухит Турсынов досрочно завершил турнир.

Призовой фонд для первого места составляет 25 млн тенге, тренеру – 3 млн 500 тысяч тенге. Обладателю второго места – 5 млн 500 тысяч тенге, его тренеру один млн 800 тысяч тенге. Палуану, занявшему третье место – один млн 800 тысяч тенге.



