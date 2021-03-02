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Даурен Кеңбеил назначен вице-министром финансов РК

2 Марта 2021, 17:51
Даурен Кеңбеил назначен вице-министром финансов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Кеңбеил Даурен Маратұлы назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Даурен Кеңбеил родился в 1984 году в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева, Московский государственный университет имени М. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности исполняющего обязанности ведущего специалиста отдела информационной безопасности Комитета казначейства Министерства финансов РК. В 2006-2013 годы работал на различных должностях в Комитете казначейства Министерства финансов РК. В 2013 году был назначен на должность руководителя управления концессионных проектов Министерства финансов РК. В 2017-2019 годы — заместитель директора департамента государственного заимствования Министерства финансов РК.

С июля 2019 года и по настоящее время — директор департамента государственного заимствования Министерства финансов РК.


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