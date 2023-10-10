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    19:55, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Даурен Казантаев назначен руководителем аппарата министерства водных ресурсов и ирригации РК

    Даурен Казантаев
    Фото: пресс-служба Правительства РК.

    Казантаев Даурен Ганибекович назначен на должность руководителя аппарата министерства водных ресурсов и ирригации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

    Даурен Казантаев родился в 1984 году в Кызылорде.

    В 2005 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году: работал аналитиком в сферах инвестиций и корпоративного бизнеса в частных структурах.

    В 2007-2010 гг. – и.о. ведущего специалиста, эксперт в структурах министерства экономики и бюджетного планирования РК.

    В 2010-2016 гг. работал в структурах акиматов Жамбылской и Павлодарской областей.

    В 2016-2020 гг. –– советник министра энергетики РК.

    С 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента экологии по г. Астана.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство Минводы РК Назначения
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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