Даурен Казантаев назначен руководителем аппарата министерства водных ресурсов и ирригации РК

Казантаев Даурен Ганибекович назначен на должность руководителя аппарата министерства водных ресурсов и ирригации. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Даурен Казантаев родился в 1984 году в Кызылорде.

В 2005 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2005 году: работал аналитиком в сферах инвестиций и корпоративного бизнеса в частных структурах.

В 2007-2010 гг. – и.о. ведущего специалиста, эксперт в структурах министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2016 гг. работал в структурах акиматов Жамбылской и Павлодарской областей.

В 2016-2020 гг. –– советник министра энергетики РК.

С 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя департамента экологии по г. Астана.