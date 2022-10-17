17 Октября 2022, 22:33

Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как сообщают СМИ Таджикистана была определена дата боя за титул промоушна Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в средней весовой категории, в котором встретятся действующий обладатель пояса Фаридун Одилов и обладатель титула временного чемпиона казахстанец Даурен Ермеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Этот бой состоится десятого декабря на турнире в Алматы, сообщает Sports.ru.

Ермеков выиграл свой пояс, финишировав Хамзата Хирамагомедова на турнире в Актау в июле текущего года.

34-летний казахстанский файтер провел 21 бой в профессиональной карьере при 16 победах и пяти поражениях.

















Фото:sports.kz