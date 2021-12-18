Даурен Елеусинов одержал победу нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Даурен Елеусинов (9-1-1, 8 КО) провел свой двенадцатый бой на профи-ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Нур-Султане, где сразился с азербайджанцем Али Маммадовым (13-4, 3 КО). Этот поединок в суперсреднем весе был рассчитан на десять раундов и закончился победой Елеусинова техническим нокаутом в третьем раунде.





Таким образом, Даурен Елеусинов одержал десятую победу в своей профессиональной карьере, а Али Маммадов потерпел пятое поражение. Добавим, что Даурен является братом Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО), который закроет кард вечера бокса в Нур-Султане — он оспорит титул чемпиона мира IBO в полусреднем весе в бою с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО).



