Даурен Елеусинов нокаутом одержал девятую победу в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На вечере бокса в Алматы от промоутерской компании MTK Kazakhstan состоялся бой казахстанских боксеров Даурена Елеусинова (8-1-1, 7 КО) и Армана Рысбека (7-1, 6 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Их бой в суперсреднем весе был рассчитан на восемь раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: он закончился досрочной победой Елеусинова — после пятого раунда Рысбек отказался продолжать поединок.

Таким образом, Даурен Елеусинов одержал девятую победу в своей профессиональной карьере, а Арман Рысбек потерпел второе поражение.

Напомним, хедлайнерами вечера бокса в Алматы станут Турсынбай Кулахмет (3-0, 2 КО) и россиянин Алексей Евченко (19-14-2, 8 КО). Также за титул сразился Султан Заурбек (10-0, 7 КО) — его соперником будет британец Ронни Кларк (21-4-2, 10 КО).