Даурен Базаров: В центре внимания – жители сел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25 июля впервые в политической истории страны сельские жители получили возможность самостоятельно избрать своего акима. Это, бесспорно, важный шаг для общества и политической системы Казахстана, отметил руководитель Отдела политического анализа Института общественной политики партии «Nur Otan» Даурен Базаров, передает МИА «Казинформ».

В прошлом году Глава государства в своем Послании озвучил инициативу провести выборы акимов сел в 2021 году. Позднее, после активного обсуждения с общественностью и экспертами, Президентом был подписан законопроект о внесении изменений в закон «О выборах».

Таким образом было закреплено участие в сельских выборах от политической партии или как самовыдвиженец. Новшеством также стало включение в избирательные бюллетени графы «Против всех», подчеркнул Даурен Базаров.

Как мы видим на практике, местные выборы вызвали значительный интерес среди населения.

В целом по стране свыше 2,5 тысяч человек решили попробовать свои силы на выборах, включая самовыдвиженцев и представителей всех зарегистрированных политических партий.

С учетом требований закона, участвовать в борьбе за кресло акима смогло порядка 90% кандидатов.

Интересно, что среди кандидатов было больше всего самовыдвиженцев, среди участников от партий – закономерно представителей «Nur Otan».

Избирательные комиссии зафиксировали высокий уровень участия населения в выборах. Явка по стране по состоянию на 26 июля составила 78,5%.

Активнее всего голосовали избиратели Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей. При этом избиратели отдавали свой голос кандидатам от партии «Nur Otan».

В мировой же практике, наоборот, во многих странах наблюдается рекордно низкие показатели по участию населения в выборах. Например, в период 2020-2021 годов на местных выборах явка составила: в Украине – 37%, в Латвии – 34%; а во Франции – 32%.

Сегодня стало известно, что кандидаты от «Nur Otan» одерживают победу в большинстве избирательных участков страны. Основой этому стала реальная работа партии в регионах и обладающие авторитетом на местах кандидаты. Как результат, массовая поддержка со стороны населения.

Отдельно хотелось бы остановиться на разработанных партией «Nur Otan» региональных программах развития. Сельские выборы стали хорошей проверкой их эффективности. Думаю, они легли в основу обязательств кандидатов и укрепили роль партии на местном уровне.

«Мы видим, что среди избранных акимов сел есть как самовыдвиженцы, так и представители других политических партий. Это открывает им возможность осуществить свои предложения по развитию села и одновременно возлагает дополнительную ответственность за решение конкретных проблем», - подчеркивает руководитель Отдела политического анализа Института общественной политики партии «Nur Otan».

По его мнению, если учитывать, что дальнейшим шагом будут прямые выборы районных акимов, то это потребует от их участников более креативного и системного подхода к избирательной кампании. На прошедших выборах ряду партий этого не доставало.

В целом, запущенные политические реформы должны повысить эффективность системы управления страной и активизировать участие населения в развитии своего села.

Фото: atyraukelisim.kz