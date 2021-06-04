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Даурен Адильбеков встретился с российскими предпринимателями

4 Июня 2021, 13:40
Даурен Адильбеков встретился с российскими предпринимателями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялся Петербургский Международный экономический форум, где принял участие Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В рамках форума он провёл ряд встреч с представителями местных исполнительных органов и бизнеса России.

Была проведена встреча с губернатором Рязанской области РФ Николаем Любимовым.

При встрече с Президентом корпорации «Технониколь» Сергеем Колесниковым обсуждены инвестиционные проекты, связанные со строительством заводов по производству полимерной теплоизоляции и каменной ваты. Сторонами были рассмотрены проблемы их реализации и вопросы будущего экспорта готовой продукции в КНР и страны Азии.

Также была проведена встреча с Председателем Совета директоров АО «Салаватстекло» Радиком Султановым по возможности строительства в нашей стране стекольного завода.


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