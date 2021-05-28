Даурен Абаев: Золотая Орда – это колыбель нашей государственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международно-практическая конференция «Улуг Улус-Золотая Орда: истоки, история и наследие» проходит в Нур-Султане. В ней принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев. МИА «Казинформ» публикует полный текст выступления Даурена Абаева.

Құрметті конференцияға қатысушылар!

Біз бүгін маңызды жиында бас қосып отырмыз. Бұл конференцияның Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен тұспа-тұс келуінің зор символдық мәні бар деп ойлаймын.

Себебі бүгін тамыры терең тарихымызға – ұлтымыз бен мемлекеттігіміз пайда болған кезеңге тағы бір мәрте көз жібереміз.

2015 жылы Елбасының тапсырмасымен елімізде Қазақ хандығының 550 жылдығы кең көлемде аталып өтті. Бұл идеологиялық астары терең, мемлекеттік деңгейдегі шара болды.

1465 жыл – сөзсіз, бәріміз үшін қастерлі дата. Десек те, этногенез процесі мен мемлекеттің қалыптасуы – бір күннің, тіпті бір ғасырдың да шаруасы емес екенін жақсы білеміз.

Керей мен Жәнібек хандар бастаған қазақ халқының Жетісуға қоныс аударуы оның қалыптасу кезеңінен өтіп, ұлтқа айналғанын айшықтайды. Ғалымдардың зерттеуінше, бұл процесс Ұлық Ұлыстың дәуірлеп тұрған уақытынан басталды.

Мұны фольклорымыздан да көреміз. Жыр-дастандарымыздың қаһармандары – Едіге, Әз-Жәнібек, Майқы би, Тоқтамыс, Асан қайғы сияқты Алтын Орда кезіндегі қайраткерлер.

Ең ескі күйдің бірі «Ақсақ құлан» да Жошы ханның өліміне байланысты шыққаны баршамызға белгілі.

Уважаемые участники конференции!

Без всякого преувеличения можно утверждать, что Золотая Орда – это колыбель нашей государственности.

Именно поэтому по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева 2019-2020-й годы прошли под знаком 750-летия Золотой Орды. Мы предстали ее наследниками перед лицом всего мира, и тем самым положили начало восстановлению исторической справедливости.

При этом необходимо помнить важное кредо, озвученное Главой государства: «историей должны заниматься историки, а не политики».

Упоение собственным величием, смешивание истории с мифами, романтизация страниц нашего прошлого – это тупиковый и бесполезный путь. Нет, мы должны скрупулезно изучать историю в отрыве от конъюнктуры, закрашивать ее белые пятна, проводить тщательную деконструкцию судьбоносных событий.

Во многом с этой целью по поручению Президента создается «Научный институт изучения Улуса Джучи» при Министерстве образования и науки.

Название института говорит само за себя: мы воспринимаем исторический этап от проведения Таласского курултая 1269 года до гибели Кенесары как единое непрерывное целое.

Если представить, что история народа – это большая книга, то в ней всегда есть важная глава, без которой все остальное содержание теряет свой смысл.

В нашей истории такая глава – это Золотая Орда. Великая империя, Степной Рим, породивший блистательную культуру и ставший домом для многих народов, говоривших на разных языках и исповедовавших разные религии.

В годы ее расцвета формировался этногенетический портрет казахов.

И сегодня мы каждый день видим вокруг себя ордынскую символику. Название нашей национальной валюты происходит от золотоордынского «данг».

Резиденция Главы государства именуется ровно также, как и ставка золотоордынских и казахских правителей от Бату до Абылай-хана.

От ханов Берке и Узбека мы унаследовали наш традиционный ханафитский мазхаб суннизма с его рациональным подходом и толерантностью.

А наша новая столица – город Нур-Султан – воплотил в себе ордынскую традицию строительства прекрасных городов посреди Великой степи.

Так, город Сарайшык был духовной столицей Улуса Джучи, Ногайской орды и раннего Казахского ханства. В нынешней Кызылординской области существовали такие города как Янгикент, Дженд, Барчкенд, в Туркестанской области – Сыгнак, Сайрам, Яссы, Сузак.

Золотоордынские города существовали и на севере Казахстана. Об этом свидетельствуют недавние находки в городище Кызыл-оба в Северо-Казахстанской области.

Таким образом, наши прямые предки не были исключительно «кочевым» народом без четких границ на карте – напротив, они были имперским народом-державником, сумевшим совместить преимущества кочевой и оседло-городской цивилизаций своей эпохи.

Позволю себе заметить, что в этом ключе история наших взаимоотношений с соседней Россией намного длиннее, чем нам говорили советские учебники. Они начались, как минимум, в далеком XIII столетии под гигантским «зонтиком» государственности Улуса Джучи.

Но Золотая Орда – это не только о прошлом. Золотая Орда – это, прежде всего, о нашем настоящем и грядущем.

К вековым ордынским традициям восходят те принципы и идеалы, которые сегодня объединяют наше общество, и те ориентиры, к которым мы стремимся в будущем.

Первое – централизованное государство . Исторический опыт Улуг Улуса неопровержимо свидетельствует: в реалиях континентальной Евразии, с ее суровым климатом и огромными пространствами, государство успешно только в виде централизованной державы с сильной «вертикалью власти».

Именно это ключевое условие обеспечило блистательный «Золотой век» Улуса Джучи.

Второе – меритократия . Одной из главных особенностей ордынского общества и государства было выдвижение людей в элиту на основе личных качеств.

В качестве ярчайшего примера служит образ Едиге – простого человека, который сумел стать сначала батыром, потом бием, а затем могущественным беклярбеком Золотой Орды.

И сегодня наше государство стремится к воплощению в жизнь того же основополагающего принципа меритократии, без которого невозможны модернизация и развитие.

Третье – эффективность . Из истории мы знаем, что в Золотой Орде была создана эффективная система госуправления и логистики. Классические примеры – ямская служба, впоследствии унаследованная Россией и просуществовавшая еще несколько столетий.

Другой пример – налаженная работа гражданской администрации, которая называлась «даруга».

Четвертое – культ науки и знаний . Широко известно, что в период правления ханов Узбека и Джанибека в Золотую Орду съезжались ученые из многих стран.

Строились многочисленные медресе, в которых преподавалось не только богословие, но также математика, медицина и другие науки.

Пятое – культура диалога . Возникнув как большое имперское государство в самом центре Евразии, Золотая Орда с самого начала объединила под собой народы, отличавшиеся языком, верой и традициями.

Их сосуществование на протяжении двух столетий явило собой редчайший для средневековья пример культуры диалога, взаимного обогащения и уважения к иному.

Именно этот ордынский принцип воплощен в казахстанской модели регулирования межэтнического и межконфессионального взаимодействия, построения единой гражданской нации, в которой единство не тождественно единообразию.

Шестое – культура международной медиации .

Золотая Орда выступала мостом между Востоком и Западом, располагаясь на северном маршруте Великого Шелкового пути, и обеспечивая межцивилизационный диалог в самом широком смысле слова – обмен не только материальными ценностями, но также идеями и инновациями.

Обращаясь к истории, именно в политике Золотой Орды мы видим прообраз проекта «Большой Евразии», презентованного Первым Президентом Казахстана – Елбасы с трибуны Генассамблеи ООН.

Седьмое – ценность человеческой личности .

Несмотря на жесткий принцип централизма в госуправлении, Золотая Орда никогда не была классической «восточной деспотией».

Цемент общества составлял не страх перед всесильной властью, а та незримая духовная субстанция, которая по-казахски называется «имандылық».

Именно имандылық, вечные духовные ценности, а не «социальные рейтинги», по сей день являются тем фундаментом социальной ответственности, на котором держится наше общество.





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Ұлық Ұлыс феноменін жете түсінбейінше, біз бүгінімізді толыққанды пайымдай алмаймыз.

Бұл істе, құрметті әріптестер, сіздердің алатын орындарыңыз ерекше.

Алтын Орда тарихын кең көлемде әрі кешенді түрде зерттеу Қазақстандағы гуманитарлық ойдың өркендеуіне тың серпін береді деп сенемін.

Конференция жұмысы жемісті әрі нәтижелі болсын!

Баршаңызға табыс тілеймін!

Рахмет!