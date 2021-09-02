Даурен Абаев: Заявления о возможной инфляции после повышения зарплаты гражданских служащих не обоснованы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заявления о возможной инфляции после повышения зарплаты гражданских служащих не обоснованы. Так считает первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть такая традиционная стратегия обесценивания государственных мер. Точно так же, к примеру, говорили, когда поднимали зарплату учителям. Хотя лишь в 2020 году была поднята зарплата учителей, а средний балл выпускников, поступающих на педагогические специальности, уже вырос. То есть, потенциально более сильные кадры идут в педагогику, значит, будет расти и качество обучения. Уже выросло число молодых педагогов, переезжающих в село. Как мы только не зазывали их, в том числе, в рамках Программы «С дипломом в село». Но, стоило поднять зарплату учителям, и процесс стал более естественным. Всего за год мы зафиксировали прирост числа педагогов-мужчин. Это, кстати, очень важный вопрос. У нас очень высокая гендерная диспропорция в педагогике. Принято считать, что педагогика – это женская профессия. Здесь, наверное, имеет место и определенная традиция. Но гораздо более важный фактор – социально-экономический», – сказал Д. Абаев в программе «Открытый диалог-2», отвечая на вопрос о целесообразности повышения зарплаты гражданским служащим, о чем говорил Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По его словам, школьные психологи говорят о большой важности гендерного баланса в учительской среде для воспитания детей, особенно мальчиков. Ведь мужчина-педагог – это ролевая модель для детей, образец для подражания, авторитет. Поэтому, повышение зарплаты является не только заботой о благосостоянии учителей, но и системной мерой.

По мнению Д.Абаева, то же, что в отношении учителей, можно сказать обо всех гражданских служащих, зарплату которых поручил ежегодно повышать Глава государства – это повысит престиж гражданской службы, позволит привлечь в эту сферу наиболее способных людей.